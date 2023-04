Teilnehmerzahl soll weiter wachsen

Werbung

Nach den erfolgreichen Austragungen in den Jahren 2018 und 2019 gab es im vorigen Jahr nach der coronabedingten Unterbrechung ein „Comeback“ des Furth-Göttweiger-Donaulaufs. Heuer am 30. April will das Veranstalterteam rund um den USV Furth sowie Alex Rauscher, Martin Hofbauer, Wolfgang Hiller und Alfred Steininger den nächsten Schritt machen, welcher lautet: die Teilnehmerzahlen aus dem Vorjahr übertreffen.

Die Vorzeichen, um dieses Ziel zu erreichen, stehen gut. Durch die weitere Unterstützung der Hauptsponsoren Raiffeisenbank, Uniqa und Intersport Krems wird den Teilnehmern neben der tollen Laufstrecke auch abseits davon einiges geboten – unter anderem stehen diverse Stationen für Kinder sowie eine Hüpfburg zur Verfügung. Der Hauptpreis der Tombola beinhaltet einen Hubschrauberrundflug über die wunderschöne Wachau. Auch für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt, hierbei wird die neu errichtete und vergrößerte Terrasse des USV Furth dienen.

Mit Hiller, Hofbauer (team2 run) und Rauscher (triteam) sind erfahrene Laufsportler für den „Laufbereich“ zuständig. Ihr Ziel ist es, den Bewerb über die nächsten Jahre als Fixpunkt für Lauf- und Sportbegeisterte zu etablieren. „Unsere Intention ist, dass wir möglichst viele Leute zum Mitlaufen motivieren möchten. Egal ob groß oder klein. Aber vor allem die Kinder sind uns ein besonderes Anliegen. Durch die großartige Unterstützung der Sponsoren konnten wir voriges Jahr mit einer Hüpfburg, Kinderschminken etc. ein tolles Rahmenprogramm aufstellen“, so Hofbauer.

Auch Alfred Steininger vom USV Furth schlägt in dieselbe Kerbe: „Spaß und Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund und sollten in unserer Welt wieder mehr in den Fokus rücken. Ich freue mich schon wieder auf den Lauf, hoffe auf etwas Wetterglück und regen Zuspruch!“

Der Furth-Göttweiger-Donaulauf startet mit den Kinderbewerben der U6 bis U8 (9.20 Uhr), gefolgt von den weiteren Kinderläufen der U10, U12 und U14. Der Hauptlauf (12,3 Kilometer) startet um 10.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter www.donaulauf-furth.at.