Wallner siegt bei Langenloiser Weinstadtlauf

Zum bereits 36. Mal wurde der Langenloiser Weinstadtlauf ausgetragen. Auch im Jahr 2023 stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des Laufsports und der Freude an der körperlichen Betätigung. Insgesamt standen in den verschiedenen Bewerben mehr als 300 Teilnehmer am Start, davon fast 140 Kinder und Jugendliche.

Während die Kinder- und Jugendläufe auf der Tartanlaufbahn der Sportanlage um die Medaillen liefen, verlief der zehn Kilometer lange Hauptlauf entlang des Loisbachs nach Haindorf und über den Kornplatz zurück. Diese Runde wurde im Hauptlauf, der zugleich auch die siebente und letzte Station des Wald4tel-Cups markierte, vier Mal gelaufen, im Hobbylauf mussten die Starter zwei Runden absolvieren.

Bei den Herren stand der Gesamtsieger des Wald4tel-Cups bereits vor dem Rennen fest. Martin Hofbauers Ziel war jedoch klar – den Cup mit einem Sieg zu beenden. Bei sehr warmen, spätsommerlichen Temperaturen setzten sich Hofbauer und sein Konkurrent Kevin Wallner sehr rasch vom restlichen Feld ab. Gegen Ende der ersten von vier Runden konnte Wallner etwas Boden gutmachen. Er schaffte es, sich von Hofbauer abzusetzen und den Vorsprung am Ende bis ins Ziel zu halten. Wallner siegte vor dem Wald4tel-Cup-Sieger und dem Drittplatzierten Stefan Apfelthaler.

Bei den Damen glänzte Ruth Silberbauer und fuhr einen souveränen Sieg ein, der ihr schlussendlich auch den Gesamtsieg im Wald4tel-Cup bescherte. Tagesschnellste im Hobbylauf über die fünf Kilometer wurde Jennifer Straub vom ULC Sparkasse Langenlois. Das schnellste Dreierstaffelteam stellte das Team „ULC Sparkasse Langenlois Elite“ mit Hauptlaufsiegerin Silberbauer, Robert Koch und Daniel Kirby.