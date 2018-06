Es ist das Event, das wohl von allen Schülern herbeigesehnt wird: die Kremser Laufolympiade – besiegelt sie ja doch irgendwie auch den Schulschluss.

... und strahlende Sieger gab es auch heuer wieder. | Ewald Rauscher

So fanden sich auch am 18. und 19. Juni wieder um die 2.000 Schüler am Bundessportplatz in Krems ein, um dem Schuljahresende, und natürlich auch den Medaillen, entgegen zu laufen.

Luca Faux (VS Gföhl) war im 50-Meter-Sprint unschlagbar und schnappte sich in der Kinderwertung die Goldmedaille vor Felix Aubrunner (VS Krems-Stein).

Einen Doppelsieg gab es bei den Mädchen zu verbuchen: Hier teilten sich Johanna Speiser (VS Obritzberg Rust) und Bianca Wallechner (VS Krems-Stein) das oberste Treppchen am Podest. Magdalena Schindler (VS Zwentendorf) kürte sich über die 400 Meter zur Tagessiegerin. Mitschüler Christian Langsteiner tat es ihr gleich.

Zur besten Volksschule kürte sich die VS Horn und durfte sich über insgesamt zwölf Medaillen freuen. Am meisten Starter konnte die VS Krems Mary Ward verbuchen: 134 Schüler nahmen an der Laufolympiade teil. Auch die PVS Krems-Mitterau konnte über 100 Starter verzeichnen.

Motiviert zeigten sich auch die Teens: Im Jugendbewerb sicherten sich Emily Mariel vom Gymnasium Erzdiözese Eisenstadt und Niklas Lenz vom BG/BRG Gmünd Gold über 60 Meter.

Die 600-Meter-Lauf-Sieger lauteten Elena Oels (BG/BRG Zwettl) und Jan Schiebl. Der BG/BRG-Piaristen-Schüler verteidigte seine Goldmedaille zum dritten Mal in Folge.

Als medaillenstärkste Unterstufe zeigte sich das BG/BRG Rechte Kremszeile mit 13 Medaillen. In der Oberstufenwertung führte die HBLA Krems mit zehn Medaillen die Kremser Schulen an.

Den Erfolg des Organisationsteams rund um Dr. Petra Pasching, Physiotherapeut Michael Kitzler, Dr. Eduard Holzer (ULV Krems) und zahlreichen, weiteren Freiwilligen bestätigt vor allem die hohe Teilnehmerzahl. So lässt es sich motiviert und zufrieden in die Sommerferien starten.