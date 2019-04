Es sind Horrorszenarien, die bei einer Sportveranstaltung niemand sehen möchte: Akteure, die während eines Spieles zusammenklappen und regungslos am Boden liegenbleiben. Meist sind es lebensbedrohliche Herzstillstände. Auf Youtube finden sich zahlreiche Video sequenzen, in denen solche Fälle dokumentiert sind. Nicht selten endeten sie für die Betroffenen tödlich.

Auch in Österreich gab es in der jüngeren Vergangenheit Fußballer, die plötzlich und ohne Vorwarnung zusammenbrachen. In Kärnten gelang im Vorjahr dank eines Defibrillators bei einem 23-Jährigen die Reanimation. Damit man im Notfall auch auf den Sportplätzen in und um Krems auf dieses Hilfsmittel zurückgreifen kann, hat der Lions-Club Krems an diesem Wochenende 15 Geräte an Fußballvereine aus der Umgebung überreicht. Die Defis haben einen Gesamtwert von 21.000 Euro.

zVg Beim SC Admira Gföhl nahm Vize-Obmann Gerhard Hahn das Gerät von Günther Wimmer entgegen.

„Wir hoffen aber natürlich, dass sie nie benötigt werden“, sagte Schatzmeister Stefan Taglieber bei der Defi-Übergabe an den SV Haitzendorf. Das sieht man auch beim SC Admira Gföhl so. „Dennoch ist das eine sinnvolle Unterstützung, für die wir uns sehr bedanken“, sagt Obmann Gerhard Schenk.

„Wir sind sehr dankbar für dieses spezielle Sponsoring“, schlägt SC-Mautern-Obmann Daniel Paustian ins gleiche Kerbholz. Freuen dürfen sich über die Defis nicht nur die Kicker, sondern auch die Handballer des UHK Krems.