Auch beim zweiten Auftritt binnen weniger Tage im Wiener Ferry-Dusika-Stadion präsentierte sich Magdalena Lindner von ihrer besten Seite. Bei der ASVÖ- Vienna-Indoor-Gala bot das Talent des ULV Krems zwei Spitzenleistungen über die Sprintdistanzen. Im 60-Meter-Lauf erzielte sie in 7,69 Sekunden eine neue Jahresbestzeit. Lindner kam damit auch bis auf 0,02 Sekunden an ihre persönliche Bestleistung heran. Bei dem stark besetzten internationalen Meeting landete die Sportstudentin damit auf Rang drei in der Allgemeinen Klasse.

In welch phänomenaler Verfassung sich Lindner derzeit befindet, stellte sie auch über die 200 Meter unter Beweis. Obwohl die lange Sprintdistanz nur acht Minuten nach dem 60-Meter-Rennen über die Bühne ging, zeigte Lindner kein Anzeichen von Müdigkeit und finishte in 24,59 Sekunden – für die Gneixendorferin die zweitbeste Hallenzeit in ihrer noch jungen Karriere, die ihr den sensationellen zweiten Rang einbrachte.

Lindner befindet sich damit rechtzeitig vor den österreichischen U20-Hallenstaatsmeisterschaften am kommenden Wochenende in Linz in Topform. „Sie geht als klare Favoritin an den Start“, ist Coach Eduard Holzer zuversichtlich.