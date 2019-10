Der erste Mensch, der den Marathon unter zwei Stunden läuft, heißt Eliud Kipchoge. Der Kenianer bewältigte die 42,195 Kilometer am Samstag im Rahmen der Ineos-Challenge im Wiener Prater in sagenhaften 1:59:40 Stunden. Was viele nicht wissen: Die Vergnügungsmeile im Herzen der Bundeshauptstadt war schon einmal Austragungsort eines Weltrekordrennens. Henry Rono lief 1978 auf dem damaligen Cricketer Platz, unweit der Prater Hauptallee, die 10.000 Meter in der Fabelzeit von 27:22,47 Minuten.

Initiator des außergewöhnlichen Rennens war der 2011 verstorbene Kremser Leichtathletik-Guru und Journalist Kurt Schmid. Der langjährige ORF-Mann erfuhr von einem Kollegen, dass der kenianische Weltklasseläufer Rono dringend ein Rennen suchte, um den Weltrekord seines Landsmanns Samson Kimobwa zu brechen. „Er hat Rono gekannt und die Chance gewittert, hier etwas Sensationelles machen zu können“, erinnert sich Eduard Holzer, Obmann des Kremser Leichtathletikvereins und Weggefährte Schmids, zurück.

Die Organisation von Ronos Weltrekordlauf, der übrigens in der Halbzeitpause des Fußballspiels Österreich gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft 1978 stattfand, machte Schmid zu einer Ikone der österreichischen Leichtathletik. Ein Ruf, den der Initiator des Kremser Silvesterlaufs auch in seiner Heimatstadt genießt. „Kurt Schmid ist der Gründer der Kremser Leichtathletik-Szene. Vor ihm hat es nichts gegeben“, würdigt Holzer sein Wirken.