ULV Krems: Skalvy mit neuer Bestzeit

Der Leichtathlet Gordon Skalvy zeigt sich bereits zum Saisonauftakt in bestechender Form. Beim ersten diesjährigen Kräftemessen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt lief der gebürtige Mauterner mit 8,37 Sekunden gleich 0,07 Sekunden schneller als bei seinem bisher schnellsten Versuch.

Trotz der beruflichen Doppelbelastung als Polizist und Sportstudent schaffte es der Athlet des ULV Krems, sich auch bei eingeschränktem Training zu verbessern.

In den kommenden Wochen wird Skalvy versuchen, seine Frühform weiter zu steigern, um bei den österreichischen Meisterschaften in Wien wieder ganz vorne mitmischen zu können. In den letzten zwei Jahren konnte sich der Hürdensprinter jeweils den dritten Rang bei den österreichischen Meisterschaften erkämpfen.