Nach dem Rückschlag im deutschen Weinheim durfte sich Magdalena Lindner vom ULV Krems vergangenes Wochenende gleich über mehrere Erfolge freuen.

Im 100-Meter-Lauf knackte die angehende Maturantin beim hochkarätig besetzten Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten mit einer Zeit von 11,99 Sekunden erstmals die Zwölf-Sekunden-Marke und platziert sich damit österreichweit auf Platz fünf der Bestenliste. Den ersten Platz sicherte sich die Grazerin Alexandra Toth (ATG), die im Duell mit der deutschen Staffel-Weltmeisterin Alexandra Burghardt schlussendlich die Nase vorn hatte.

Österreichischer Rekord fiel nur knapp nicht

Richtig spektakulär wurde es für Lindner dann im 200-Meter-Lauf: In 24,40 Sekunden siegte die Gneixendorferin in der Allgemeinen Klasse. Doch damit noch nicht genug, ging es für die ULV-Läuferin weiter nach Deutschland, wo sie sich in der Sprinterhochburg Regensburg behaupten konnte.

Mit 12 Sekunden kam Lindner im 100-Meter-Lauf knapp an ihre persönliche Bestzeit heran und lief im 200-Meter-Lauf dann zur Höchstform auf. Sie sprintete nach 24,33 Sekunden ins Ziel und egalisierte ihren persönlichen Rekord. Damit verfehlte Lindner das U20-Limit für die Weltmeisterschaft im finnischen Tampere zunächst knapp.

In der 4x100-Meter-Staffel (in Position zwei) klappte es dann aber für die BRG-Schülerin. Im Quartett mit Lena Pressler, Isabel Posch und Kathrin Mahlfleisch präsentierte sich Lindner auch hier in Topform. Die Sprinterinnen verpassten den österreichischen Rekord nur knapp, qualifizierten sich aber damit für die Weltmeisterschaft im Juli. Die Matura hat Lindner dann im Idealfall schon in der Tasche.