Schreckensbilder von Fußballspielern, die während eines Matches plötzlich mit einem Herzstillstand zusammenklappten, sind in den vergangenen Jahren immer wieder durch die Medien gegangen. Reanimationsversuche waren oft wirkungslos – auch weil teilweise die technischen Hilfsmittel fehlten.

Damit das in der Region um Krems nicht der Fall ist, übergab der Lions-Club im Rahmen seiner Weißwurstparty 15 Defibrillatoren an Fußballvereine aus der Umgebung und an die Handballer des UHK Krems. Die hochwertigen Geräte haben einen Gesamtwert von rund 21.000 Euro.