Der Vienna City Marathon (VCM) findet im Jahr 2021 nicht wie üblich im Frühjahr, sondern erst am 12. September statt. Das gab das Veranstaltungskomitee in der Vorwoche bekannt. Grund für die Verschiebung ist die unsichere Corona-Situation.

Alles andere als glücklich über die unerwartete Neuterminisierung ist das Team hinter dem Wachaumarathon, der für den 18. und 19. September 2021 angesetzt ist. In einem Facebook-Posting auf der Wachaumarathon-Seite heißt es unter der Überschrift „Fair Play sieht anders aus!“, dass der „Wachaumarathon wahrscheinlich zu klein oder zu unwichtig“ sei, „um es für notwendig oder zumindest anständig zu erachten, darüber im Vorfeld zu informieren.“

W. Wallner Wachaumarathon-Veranstalter Michael Buchleitner: „So kann es nicht gehen.“

Auch Veranstalter Michael Buchleitner stößt dieser Punkt im NÖN-Gespräch besonders sauer auf: „Auch wenn ich grundsätzlich Verständnis habe, dass jeder schaut, wie er zu seinem Geschäft kommt, sollte man miteinander kommunizieren. Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. So kann es nicht gehen.“

Der langjährige Spitzen-Langstreckenläufer sieht sich nun vor etliche Probleme gestellt. Zum Einen stammt regelmäßig über die Hälfte der Wachaumarathon-Teilnehmer aus Wien. Die Befürchtung ist, dass sich viele jetzt für ihren Heimatlauf entscheiden. Schwierigkeiten aufkommen sieht Buchleitner auch wegen Partnern und Lieferanten, die bei beiden Laufevents engagiert sind. Bis Ende der Woche soll mit allen Stakeholdern eine Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise gefunden werden. Eine Verschiebung auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt ist denkbar.

"Wir können nicht an jedem beliebigen Wochenende einen Marathon organisieren"

Aus Wien kommen auf NÖN-Anfrage zum Wachauer Ärger über die Verschiebung um Verständnis suchende Worte. „Der 12. September war der einzige Termin in Wien, der mit den Verantwortlichen in der Stadt gemeinsam erarbeitet werden konnte. Wir müssen bei der Terminfindung auf die zahlreichen Bedürfnisse und Verfügbarkeiten einer Großstadt Rücksicht nehmen. Wir können nicht an jedem beliebigen Wochenende einen Marathon organisieren, der die zentralen Straßen und Plätze von Wien zur Laufbühne macht“, teilt VCM-Sprecher Andreas Maier schriftlich mit.