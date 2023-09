Wachau-Marathon: Diese Sperren müssen Autofahrer beachten

Aufgrund der 24. Auflage des Wachau-Marathons kommt es am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen. Auch in Krems, wo von 9 bis 16 Uhr die Stadtdurchfahrt über die Ringstraße gesperrt ist. Die letzten Rennkilometer verlaufen über die B3, Zellerplatz, Ringstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Schillerstraße, Südtiroler Platz, Utzstraße, Ringstraße, Gartenaugasse über die Göglstraße und Eyblparkstraße zurück auf die Ringstraße.

Autofahrer können großräumig über die Donaubrücken auf das rechte Donauufer ausweichen. Einzelne Punkte in der Innenstadt sind über Umleitungen erreichbar, und zwar stadteinwärts über die Steiner Donaulände, Dr.-Karl-Dorrekstraße, Alauntalstraße, Stadtgraben oder Stöhrgasse und Pfarrplatz. Den Südtiroler Platz können Autofahrer über die Stöhrgasse und Schmelzgasse bzw. Körnermarkt und Schmidgasse erreichen. Die Einbahn in der Alauntalstraße wird dafür geändert.

Stadtauswärts in Richtung Westen führt die Umleitung vom Pfarrplatz über Stöhrgasse bzw. Schlüsselamtsgasse und Dominikanerplatz, Schmidgasse, Südtiroler Platz, Kasernstraße, Gaswerkgasse und Alauntalstraße. Die Zu- und Abfahrt zu Karl-Eybl-Gasse, Undstraße, Martin-Johann-Schmidt-Gasse, Meyereckstraße, Kaiser-Friedrich-Straße und Roseggerstraße ist über die Steiner Landstraße für Anrainer möglich, in Richtung Osten kann man vom Pfarrplatz über die Wegscheid und Untere Landstraße ausfahren. Krankenhaus, Badearena und Stadtpark sind über Austraße bzw. Bertschingerstraße erreichbar. Wer zum Bahnhof muss: Für Anrainer und Taxis wird ein Fahrstreifen in der Ringstraße freigehalten.

Startschuss fällt um 10 Uhr in Melk

Der Startschuss für den Marathon fällt um 10 Uhr in Emmersdorf. In Fahrtrichtung Krems ist die B3 ab dem Kreisverkehr in Emmersdorf ab 8 Uhr gesperrt. Nach dem letzten Marathon-Läufer oder der letzten Marathon-Läuferin wird die Strecke etappenweise wieder freigegeben. Spitz ist erwartungsgemäß ab 13 Uhr von Westen kommend wieder erreichbar. Die Durchfahrt bis zur Donaubrücke Mautern sollte ab 15 Uhr wieder möglich sein. Als Umleitung empfiehlt die Polizeiinspektion Melk, auf das andere Donauufer – also auf die B33 – auszuweichen. Die Polizei rät explizit davon ab, über den Jauerling eine andere Route zu suchen. Das Problem: Immer wieder führe das „Navi“ zurück auf die gesperrte B3.

In Fahrtrichtung Persenbeug ist die B3 zwischen dem Kreisverkehr Emmersdorf und Weitenegg ab 9 Uhr gesperrt. Bereits zuvor kommt es zu Verkehrsbehinderungen, weil das Starttor aufgebaut wird. Spätestens um 11.30 Uhr sollte die Strecke zwischen Emmersdorf und Weitenegg wieder befahrbar sein. Auch hier empfiehlt die Polizei als Umleitung das andere Donauufer – die B1 bis zur Donaubrücke Pöchlarn. Ortskundige Personen können aber auch die Hochwasser-Umfahrung in Emmersdorf nutzen, um dann über Landesstraßen ins Weitental zu kommen.