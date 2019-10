40 Jahre Union Tanzsportklub Krems – anlässlich dieses besonderen Jubiläums war es dem Traditionsverein vergönnt, die NÖ Senioren-Landesmeisterschaften in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen austragen zu dürfen.

Die Wagramhalle in Kirchberg am Wagram verwandelte sich für den hochkarätigen Event in einen Tanztempel mit einem einzigartigen Ambiente. Für die notwendige Stimmung während Walzer, Tango, Samba und Co. sorgten die zahlreichen Besucher, die alle Tanzpaare fair anfeuerten.

Den Höhepunkt am Abend des Nationalfeiertages bildeten die Vorstellungen in der höchsten Klasse, der Standard Senior SI (Altersklasse über 30). Als kleine Überraschung für die bestens aufgelegten Tanzpaare gab es sogar Live-Musik, was die Atmosphäre in der Wagramhalle auf ein Maximum hob. Am Ende durften sich Anton Haselberger und Martina Gansterer aus dem Bezirk Klosterneuburg vom Tanzsportklub Juventus Stockerau über den prestigeträchtigen Sieg und den Gewinn des Ehrenpreises von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freuen.