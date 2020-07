Die Triathleten des Bezirks fanden sich am Wochenende in Wallsee zum „Mostiman“-Triathlonwochenende zusammen. Es war alles angerichtet für perfekte Wettbewerbstage im Mostviertel. Optimale Wetterbedingungen und eine perfekt organisierte Veranstaltung – auch unter den Covid-19-Gesichtspunkten – ließen die Motivation bei den Startern schon im Vorfeld hochschnellen.

Das Wochenende startete am Samstag mit dem Bewerb über die Sprintdistanz. Zu bewältigen waren 750 Meter Schwimmen im Donau-Arm, 19 Kilometer anspruchsvolles Radfahren und ein 5-Kilometer-Lauf auf schwierigem Gelände. Das TriTeam Krems und der URC Langenlois durften sich über insgesamt vier Medaillen freuen. Elke Schiebl vom Triteam Krems siegte in der Altersklasse W50, Teamkollegin Willis Haiderer-Pils holte Silber in der W60. Barbara Kiener und Michaela Wolf vom URC Lan genlois standen in der W40 mit Silber und Bronze gemeinsam auf dem Stockerl.

Am Sonntag folgte der Triathlon über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 38 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen). Drei der Bezirksathleten hatten die Sprintdistanz vom Vortag zwar noch in den Beinen, und doch holten Barbara Kiener, Elke und Chris tian Schiebl den ersten Platz in ihren Altersklassen. Das Ausrufezeichen des Tages setzte allerdings der jüngste Schiebl, Jan. Mit einer sensationellen Leistung erreichte der Athlet des Triteam Krems den hervorragenden 10. Gesamtrang (zweiter Platz in der U23-Wertung).