Auftakt zum Auner Cup: Fans stürmten den Mittelberger Holzberg

Bei perfekten Wetterverhältnissen fand der Auftakt zum Auner Cup am Holzberg in Mittelberg, Gemeinde Langenlois, statt. Zur Freude der Fans und Zuschauer präsentierte das Union-Moto-Cross-Team Langenlois eine bestens präparierte Strecke, die besten Voraussetzungen für ein wahres Motocrossspektakel.

Nach zwei Jahren ohne Fans durften Obmann Christoph Killek und sein Team rund 1.000 Motorsportbegeisterte begrüßen. Die Fahrer sorgten dann für die nötige Renn-Action und lieferten sich atemberaubende Zweikämpfe auf der Strecke.

Der Oberösterreicher Maximilian Ernecker war mit vier Laufsiegen an diesem Tag unschlagbar, der 15-Jährige gewann die Tageswertung in der MX2- und der 125er-Klasse. Die 65cc-Klasse ging an den Steirer Nico Stocker, Elias Ehrenhöfer dominierte die 85CC-Klasse. Lokalmatador Lukas Hirsch feierte den Tagessieg in der offenen Klasse, Christoph Schöllhammer in der Hobbyklasse.