Staatsmeisterschaften in Imbach: Erfolg für den Lokalmatador

Am vergangenen Wochenende fanden in Imbach erneut spektakuläre Rennen statt. Zahlreiche Fans pilgerten zur Motocross-ÖM am Pfeningberg, die Rennen waren ein großer Erfolg für die Veranstalter MSC Imbach. Besonders erfolgreich waren MX-Junior-Tagessieger und Lokalmatador Maximilian Ernecker sowie Marcel Stauffer, der sowohl in der MX 2 als auch in der MX Oopen großartige Laufsiege feierte.

In der MX Junior konnte Ernecker die Tageswertung vor Johannes Wibmer und Boldizsar Nikolics aus Ungarn für sich entscheiden. „Das war heute ein sehr erfolgreicher Tag und natürlich wichtig für meine nächsten internationalen Rennen“, hielt Ernecker nach dem Triumph fest. „Am kommenden Wochenende werde ich beim ADAC wieder starten und dann geht es mit den nächsten EM-Läufen weiter.“ in der Jugend-ÖM feierte Moritz Ernecker vom HSV Ried den Tagessieg vor Aron Katona aus Ungarn und dem MSC-Imbach-Racer Ricardo Bauer (KTM). In der MX 2 setzte sich Marcel Stauffer vor Florian Hellrigl und Maximilian Ernecker durch. In der MX Open wurde Michael Kratzer hinter Marcel Stauffer Zweiter, den dritten Rang erreichte Johannes Klein.

Die Veranstalter vom MSC Imbach bedankten sich bei allen Besuchern, Helferinnen und Helfern sowie bei allen Gönnern und Fahrern für ein „großartiges Wochenende“. Der Termin für die zehnte Auflage des Imbacher Night-Race steht bereits fest: Am 7. Oktober treten die Motocross-Fahrer wieder am Pfeningberg an, dann finden die Rennen unter Flutlicht statt. Das Finale findet wie gewohnt in den frühen Nachtstunden statt.