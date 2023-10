Favoritensieg bei Imbacher Flutlicht-Spektakel

Ungewöhnlich hohe Temperaturen für einen Oktoberabend und ein attraktives Starterfeld lockten zur 10. Auflage des Night Race hunderte Zuschauer an die Strecke am Imbacher Pfeningberg. Den Sieg beim Flutlichtspektakel des MSC Imbach holte sich wenig überraschend Marcel Stauffer. Der siebenfache Staatsmeister und Vorjahressieger setzte sich in einem hochkarätigen Finale in der Masters-Klasse vor seinem KTM-Teamkollegen Simon Breitfuss durch. „Das Night Race ist eine ganz besondere Veranstaltung, es war ein wunderschöner Tag. Ich freue mich immer, wenn ich in Österreich starten kann und möchte mich auch bei allen Fans bedanken, die mich angefeuert haben“, sagte Stauffer.

Eine beeindruckende Aufholjagd lieferte Maximilian Ernecker ab. Der Lokalmatador musste sich nach etwas Pech am Start vom Ende des Feldes nach vorne kämpfen und landete schlussendlich sogar noch auf dem dritten Platz. „Ich bin nicht ganz zufrieden, ich wollte mehr“, war Ernecker trotzdem geknickt. Rang vier und fünf in der Masters-Klasse gingen an Patrik Strattenecker und Jürgen Lehner.

Bei den Amateuren hatte Nico Weissmann vom HSV Wels die Nase vorne, Jakob Lechner und Lukas Stockinger standen mit ihm auf dem Podium. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich im Jugend-Finale Moritz Ernecker vom HSV Ried und „Local Hero“ Ricardo Bauer. Der MSC-Imbach-Fahrer war rundenlang direkt am Hinterrad von Ernecker, kam bis zur Ziellinie aber nicht mehr vorbei und musste sich mit Rang zwei begnüngen. Den dritten Platz verbuchte Luca Artner für sich.

Für den Veranstalter war das zehnte Night Race eine großer Erfolg: „Danke an mein ganzes Team. Der Aufwand für solch ein Event ist sehr groß, danke auch an die vielen Zuschauer, die zum Night Race gekommen sind“, teilte der Obmann des MSC Imbach, Günter Eichinger mit.