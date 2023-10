Lokalmatador Ernecker rechtzeitig in Hochform

Am kommenden Wochenende werden die Flutlichtmasten am Pfeningberg für die 10. Auflage des legendären Imbacher Night Race eingeschaltet sein. Bei dem Motorsportklassiker, der am 7. Oktober am Programm steht, werden auch heuer wieder die besten Fahrer aus der Szene am Pfeningberg begrüßt werden. Die Neuerung zum zehnjährigen Jubiläum: Neben den beliebten Amateur- sowie Lizenzklassen wird es heuer auch eine Jugendklasse (85 ccm) zu bestaunen geben. „Wir möchten das Night Race unbedingt auch für den Nachwuchs anbieten und hoffen, dass sich viele Jugend-Fahrer für dieses Rennen anmelden“, so Günter Eichinger, Obmann des Motorsportclubs Imbach.

Während die ersten Trainings bereits um die Mittagszeit geplant sind, werden die Vorläufe um 15.30 Uhr beginnen. Das große Finale wird um circa 22.30 unter Flutlicht am Pfeningberg über die Bühne gehen. Die Besucher können mit ihrem Ticket somit alle Fahrer bei Tag und Nacht anfeuern. Zum Jubiläum am Pfeningberg werden Topfahrer aus ganz Österreich sowie zahlreiche Amateursportler am Start sein. Mit Maximilian Ernecker, Ricardo Bauer, Kevin Schneeweis und Patrick Wimmer haben auch schon einige MSC-Imbach-Piloten ihren Fixstart angekündigt.

Voller Vorfreude auf das Night-Race ist Maximilian Ernecker. Der 16-Jährige ist Österreichs jüngster Vollprofi im Motocross-Sport und wird beim Night Race für den MSC Imbach an den Start gehen. Ernecker bei EM auf dem fünften PlatzPünktlich zum großen Highlight im Bezirk befindet sich der Lokalmatador nun auch aktuell in Hochform, wie er in den vergangenen Rennen in England unter Beweis stellen konnte. Bei den Europameisterschaftsläufen (125 ccm) in Matterley Basin (England) finishte der GasGs-Pilot im ersten Lauf auf dem achten Rang, im zweiten Anlauf schaffte Ernecker eine Verbesserung auf den fünften Platz. „Ich konnte in der Qualifikation den sechsten Gesamtrang erreichen, hatte damit in den Läufen eine perfekte Startposition“, so der MSC-Imbach-Pilot nach seiner starken Vorstellung in England.

Fix ist seit Mittwoch auch das Antreten von Österreichs wohl aktuell bestem Motocross-Fahrer, Marcel Staufer. Die Freude darüber ist bei Eichinger naturgemäß groß: „Marcel hat sich angemeldet, weil das österreichische Team beim Motocross der Nationen in Frankreich nicht starten wird.“