Top-Fahrer docken bei MSC Imbach an

Werbung

Der MSC Imbach feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Für dieses besondere Jubiläum gelang es dem Traditionsverein, drei absolute Top-Fahrer für sich zu gewinnen. Allen voran den Nachwuchsfahrer Ricardo Bauer, der mit seinem Europameistertitel und dem Vize-Weltmeistertitel (in der Klasse bis 65ccm) für besondere Schlagzeilen in der heimischen Motorsport-Szene sorgte. Für diese Leistungen erhielt der 12-Jährige von der Austrian Motorsport Federation die Auszeichnung „Talent of the Year“.

Schneeweis gibt lang ersehntes Comeback

Neu an Bord ist auch Maximilian Ernecker. Der 15-Jährige ist mehrfacher 85ccm-Staatsmeister und zeigte im Vorjahr auch im ADAC MX Junior Cup 125 mit hervorragenden Ergebnissen auf. Komplettiert wird das Neuzugangs-Trio von Routinier Patrick Wimmer. Der gebürtige Ennstaler konnte in seiner Karriere nicht nur mehrere Landesmeistertitel einfahren, sondern auch in der Staatsmeisterschaft mit Spitzenplätzen aufzeigen. Eine weitere Verstärkung kommt aus den eigenen Reihen: Kevin Schneeweis gibt nach langer Verletzungspause heuer sein Comeback. Der 17-Jährige wird in der Junioren-Staatsmeisterschaft an den Start gehen.

Pfeningberg ist Motocross-Mekka

Der MSC Imbach zählt seit Jahrzehnten zu den Top-Vereinen in der heimischen Motocross-Szene und bietet seinen Fans und Besuchern jährlich Veranstaltungen auf höchstem Niveau. Die ersten Österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaften fanden Anfang der 80-er Jahre in Imbach statt, die Motocross-Events am Pfeningberg (Gemeinde Senftenberg) zählen bis heute zu den spektakulärsten Rennen im Land. Jährliches Highlight: Ein Nachtrennen unter Flutlicht, das Kultstatus im Fahrerlager und in der Fangemeinde genießt. Zur Staatsmeisterschaft gastiert die rot-weiß-rote Elite heuer am 7. Mai in Imbach. „Wir blicken auf eine sehr lange Zeit mit unglaublich schönen Momenten zurück und möchten am 7. Mai gemeinsam mit unseren Fans, Partnern, Gönnern, Fahrern und natürlich mit unseren Sponsoren und Besuchern auf unseren Erfolg anstoßen“, freut sich MSC-Obmann Günter Eichinger schon jetzt darauf.