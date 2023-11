Florian Astner strebt Großes an

Der Rastenfelder Motorradrennfahrer Florian Astner setzte mit Rang zwölf in seiner ersten Saison in der International Road Racing Championship (IRRC) ein großes Ausrufezeichen. Durch Videos war der 27-Jährige auf den Road-Racing-Sport, wo mit dem Bike über abgesperrte Straßen gebrettert wird, aufmerksam geworden und wollte sich in der Sportart selbst versuchen. „Bei einem 300-Kurven-Rennen in unserer Nähe habe ich mich vor einem Jahr das erste Mal einfach angemeldet, bin mitgefahren und dann hat es mir eigentlich so viel Spaß gemacht, dass ich die ganze Saison mitfahren wollte.“

Um an der IRRC teilzunehmen, musste der Road Racer bestimmte Rundenzeiten vorweisen, die ihm die Teilnahme ermöglichten. Mittlerweile be- kommt der Rennfahrer auch die nötige Unterstützung von Sponsoren, einen Großteil muss sich Astner allerdings noch selbst finanzieren. „Vorher habe ich als Rookie logischerweise nichts vorweisen können, jetzt hoffe ich aber, dass sich für nächstes Jahr mehr ergibt.“

Florian Astner in seinem Element Foto: privat

Beruflich ist der Rastenfelder als Glasfasertechniker tätig und muss sein immens zeitaufwendiges „Hobby“ nebenbei unterbringen: „Die Veranstaltungen sind meistens von Freitag bis Sonntag, inklusive Training, Qualifying und Rennen. Normalerweise packe ich dann nach dem Rennen noch meine Sachen zusammen und mache mich mit meiner mitgereisten Mannschaft und Familie über Nacht auf den mehrstündigen Weg nach Hause, um am Montag arbeiten zu können.“

Langfristig gesehen will Astner in die Weltspitze reinschnuppern. Das nächste Ziel ist die Teilnahme an großen Straßenrennen im motorsportbegeisterten Nordirland, wo sich die weltweit besten Fahrer messen. „Dabei zu sein, ist schon ein Erfolg. Ich werde alles geben und schauen, was möglich ist.“ Wenn es mit den Sponsoren weiterhin gut vorangeht, traut sich Astner in einigen Jahren einen Spitzenplatz in der IRRC zu. Er betont jedoch, dass man im Road Racing kleine Schritte gehen muss. „Der Erfolg kommt dann hoffentlich von alleine.“