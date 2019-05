Wo Ende Juni Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Max Verstappen mit ihren Formel-1-Boliden unterwegs sein werden, drückte kürzlich auch der Lan genloiser Patrick Tiefenbacher im Chevrolet-Cruze-Eurocup- Markenpokal aufs Gaspedal. Auf der 4,3 Kilometer langen „Berg- und Talbahn“ fand der Tourenwagen-Rennfahrer schwierige Bedingungen vor. Drei Tage lang kämpfte der Kamptaler mit höchst wechselnden Wetterverhältnissen, bei der Reifenwahl gab es also ein gutes Händchen zu beweisen.

Schon im Zeittraining zur Ermittlung der Startaufstellung fand sich Tiefenbacher gut auf der anspruchsvollen Strecke zurecht. Der Athlet des Pfister-Racing-Teams by Brieflogistik Oberfranken platzierte sich hinter dem bisherigen Saisondominator Andreas Eichhorn auf Rang zwei.

Nur Saisondominator war nicht zu biegen

An den vordersten beiden Positionen sollte sich auch am Renntag nichts ändern. Trotz hervorragender Rundenzeiten gelang es Tiefenbacher nicht, den Deutschen abzufangen. Platz zwei beim Debütrennen auf seiner „Heimstrecke“ ist aber dennoch ein toller Erfolg für den Weinstädter in Diensten des deutschen Rennstalls.

Auch am zweiten Renntag mischte Tiefenbacher um die Top-Platzierungen mit. Bei halbnassen Verhältnissen und nach einigen spektakulären Rad-an-Rad-Duellen sprang schlussendlich Platz vier heraus. Weiter geht es für den Tourenwagen-Tross Ende Juli im Automotodrom Grobnik in Kroatien.