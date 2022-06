„Bergziege“ Bamberger zeigt in Schladming auf

Werbung

Bei der 23. Alpentour MTB Trophy Schladming kämpften mit Werner Bamberger und Andreas Priesching zwei Athleten des URC Sparkasse Renner Langenlois um die Podestplätze. Die erste, 67 kilometerlange, Etappe führte die Teilnehmer über einige Anstiege auf den Dachstein, über technisch sehr anspruchsvolle Trails kamen die Athleten wieder zurück ins Ziel nach Schladming.

Beide URC-Athleten starteten in der „Sportklasse 3“ mit über 80 Konkurrenten. Bamberger zeigte eine starke Leistung und verpasste den dritten Rang nur hauchdünn, Priesching durfte sich mit dem neunten Platz ebenfalls über ein Top-Ten-Ergebnis freuen. Auch bei der zweiten Etappe, bei der die Fahrer 3.200 Höhenmeter absolvieren mussten, zeigte sich Bamberger vor allem in den Anstiegen in guter Verfassung.

Nach 64 Kilometern kommt der URC-Athlet als Fünftplatzierter ins Ziel, Priesching überquerte die Ziellinie als Zwölftschnellster. Die letzten beiden Etappen endeten vor allem für Bamberger hocherfreulich. Sowohl beim Bergzeitfahren auf die Schaf-Alm als auch bei einem Rundkurs über den Hauser Kaibling holte er den dritten Platz.