Lange haben die Veranstalter der prestigeträchtigen KTM Kamptal Trophy gekämpft, um die 29. Auflage des Klassikers durchführen zu können. Durch immensen Mehraufwand und umfangreiche Hygienekonzepte ermöglichten Günther Kanzler und sein Veranstalterteam das hochkarätige Mountainbike-Event am Zöbinger Heiligenstein, auch wenn das Programm dieses Jahr schlanker ausfiel als in normalen Zeiten.

Somit standen am Sonntag drei Rennen am Programm. Der erste Startschuss fiel um 9.30 Uhr für die Elite Junioren, wo der Tscheche Flip Konecny als Erster ins Ziel kam. Das erste große Highlight des Tages stieg um 11.30 Uhr mit dem Rennen der Elite Damen. Für das Teilnehmerfeld mit Fahrerinnen der Top 20 der Weltrangliste und den starken Österreicherinnen Laura Stigger, Elisabeth Osl und Mona Mitterwallner war es heuer besonders schwer, denn aufgrund von Schneefall und frostigen Temperaturen wechselte der Untergrund zwischen Schnee und Schlamm.

Attacke in der ersten Runde machte sich bezahlt

Mitterwallner, die ihr erstes Elite-Rennen im eigenen Land bestritt, kam mit den Wetterbedingungen am besten zurecht und gewann überlegen. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich beim ersten Elite-Rennen in Österreich gewinne. Umso mehr freut es mich, dass sich die Attacke in der ersten Runde ausgezahlt hat“, sagte die glückliche Gewinnerin.

Den Abschluss der 29. KTM Kamptal Trophy bildete die Herren Elite. Den Startschuss gab Sportlandesrat Jochen Danninger, er schickte um 14.30 Uhr das stark besetzte Starterfeld auf den schwierigen Kurs über den Rieslingberg. Von Beginn weg war es eine eindeutige Sache, die aktuelle Nummer neun der Welt, Ondrej Cink aus Tschechien, feierte einen Start-Ziel-Sieg.

Obwohl die KTM Kamptal Trophy nicht im vollen Umfang über die Bühne gehen konnte, waren am Ende doch alle froh, überhaupt gefahren sein zu dürfen. Veranstalter Günther Kanzler berichtet über viel positive Resonanz von den Athleten.