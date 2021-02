In einem Monat steht die 29. KTM Kamptal Trophy in Zöbing am Kamp am Programm. Eine erneute Absage wie im vergangenen Jahr will Veranstalter Günther Kanzler auf jeden Fall verhindern. Ob der spektakuläre Event tatsächlich stattfinden kann, bei dem die Elite des Mountainbike-Zirkus Jahr für Jahr vertreten ist, steht aktuell noch in den Sternen.

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren. Eines steht jetzt schon fest: Sollte es zu einem Rennen kommen, wird es dieses Jahr nur den Bewerb am Sonntag geben, bei dem es für die besten Mountainbiker der Welt auch Weltranglistenpunkte zu holen gibt. Günther Kanzler hat ein komplettes Maßnahmenkonzept ausgearbeitet, PCR-Tests und Einbahnsysteme auf dem Renngelände inklusive. „Das Konzept wird derzeit von der Bezirkshauptmannschaft geprüft, wir hoffen natürlich, dass es klappt, aber fix ist noch nichts“, so Kanzler.

Eine Woche vor dem Start der Trophy soll der Termin fixiert werden. „Bis 14. März können wir zuwarten, danach muss es eine Entscheidung geben.“ Der durch die Maßnahmen entstehende Mehraufwand hindert Kanzler nicht, das Rennen kampflos aufzugeben. „Wir würden uns wünschen, dass die Kamptal Trophy über die Bühne gehen darf. Auch in der Mountainbikeszene sind alle schon ganz narrisch drauf. Wir können nur hoffen, dass es heuer wieder klappt.“