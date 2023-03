Zöbinger Heiligenstein: Alles angerichtet für Saisonauftakt

Werbung

Am kommenden Wochenende (25. und 26. März) feiert die KTM-Kamptal-Trophy ihre 31. Auflage in der Zöbinger Kellergasse. Das Event hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem internationalen Cross-Country-Mountainbike-Spektakel mit über 400 Mountainbikern aus 18 Nationen im Starterfeld entwickelt.

Neben dem Start der XC-MTB-Saison erfreuen sich aber auch viele Hobbysportler an dem Event, welches durch eines der bekanntesten Weinbaugebiete Österreichs führt und den Startern während des „Riesling-Downhills“ atemberaubende Panoramablicke über das Kamptal ermöglicht. Im Vorjahr führte das Veranstalterteam einen Livestream der Eliterennen ein. Aufgrund des großen Anklangs bei den Zuschauern wird die Liveübertragung auch bei der 31. Auflage der Kamptal-Trophy zur Verfügung stehen.

Neben den Bewerben der Hobbymountainbiker am Samstag finden die Eliterennen wie gewohnt am Sonntag statt. Fix am Start ist das heimische UCI-KTM-Factory-MTB-Team mit dem österreichischen Staats- meister Max Foidl sowie den Staatsmeistern aus Deutschland und Polen. Der Livestream der Eliterennen ist unter anderem auf den Facebook-Seiten „Sportland Niederösterreich“ und „URC Langenlois“ zu sehen.