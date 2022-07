Motorsportler Franz Fries ist tot

Werbung

Karts, Tourenwägen oder Formel-Autos – alles, was vier Räder hatte, interessierte Franz Fries. Dieser Eindruck entsteht, wenn man die umfassende Motorsport-Vita von Franz Fries nachliest. Am vergangenen Freitag ist der Imbacher von der Polizeimotorsportvereinigung Wien im Alter von 75 Jahren verstorben. Zuvor hatte er acht Jahre lang gegen eine Krebserkrankung gekämpft.

Fries kam in den 1970er Jahren mit absoluten Größen des internationalen Motorsports in Kontakt, fuhr Rennen in Italien mit Ex-Formel-1-Fahrer Riccardo Patrese und war Testfahrer in Formel-Fahrzeugen. Im Hause Fries – an Sohn Alfred gab er seine Motorsport-Begeisterung weiter – gingen Legenden wie Niki Lauda, „Jo Gartner“ oder Herbert Breiteneder ein und aus.

Selber durfte sich Fries über Staats- und Vize-Staatsmeistertitel freuen, hinzu kam ein dritter Platz bei der Kart-Europameisterschaft. Auch im Modellrennsport war Fries höchst erfolgreich unterwegs und engagierte sich auch als Rennleiter und Veranstalter.