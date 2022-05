Alle unter ein Dach: Masterplan für junge Kicker in Krems

Werbung

Das Zahlenmaterial ist eindrucksvoll – und niederschmetternd für den Nachwuchsfußball in der Stadt Krems. Stand März 2022 kickten in vier Kremser Fußballvereinen 122 Kinder und Jugendliche. Im Nachwuchs des SC Mautern waren zum selben Zeitpunkt 146 Spieler in neun Mannschaften gemeldet. Zur Einordnung: Die Römerstadt hat rund 3.500 Einwohner, die Statutarstadt Krems um die 25.000 Einwohner.

Unter dieser über Jahre gereiften Ausgangslage hat sich vor einigen Monaten eine Gruppe um Sportstadtrat Albert Kisling und Jürgen Kreitner, Vorstandsmitglied beim SV Rehberg, Fitnesscenter-Betreiber und seines Zeichens großer Förderer des Breitensports, gebildet, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Nachwuchsfußball in Krems auf neue Beine zu stellen.

Ein Vorhaben, das schon vor Jahren von verschiedenen Seiten forciert wurde, aber immer wieder an Partikularinteressen scheiterte. Nun ist die Umsetzung greifbar nahe. Der gemeinderatseigene Sportausschuss der Stadt Krems soll schon Anfang Juni über das Thema beraten, alle Mandatare in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung könnten Ende Juni darüber abstimmen.

Nachwuchsfußball-Experte Schuch als Wunschkandidat

Ein Konzept liegt ebenso vor wie es einen möglichen Mastermind gibt. Geht es nach Sportstadtrat Albert Kisling, soll Patrick Schuch den Aufbau des Sportkompetenzzentrums Krems – unter diesem Namen firmiert das Projekt derzeit – leiten. Der 51-Jährige Mauterner stellte in der Vergangenheit bereits vielfach seine Kompetenz im Fußball, insbesondere im Nachwuchsbereich, unter Beweis.

Soll das Sportkompetenzzentrum Krems auf Schiene bringen: Nachwuchsfußball-Experte Patrick Schuch. Foto: Archiv

Der dreifache Vater und gelernte Chemieverfahrenstechniker fungierte von 2007 bis 2013 als Sportkoordinator des Niederösterreichischen Fußballverbandes (NÖFV) und hatte in dieser Funktion nicht nur die Entwicklung des Breitenfußballs im Land über, sondern auch die Leitung der Trainerausbildung und der Landesverbandsausbildungszentren. Ab 2013 baute er für den SV Horn das Nachwuchsleistungszentrum in Hollabrunn auf und übernahm die Nachwuchsleitung der Waldviertler.

Aktuell ist Schuch, der über das UEFA-Pro-Diplom und die UEFA-Elite-Junioren-Lizenz verfügt, beratendes Mitglied im Trainerstab der Kampfmannschaft des Floridsdorfer AC in der Zweiten Bundesliga.

Keine Kaderschmiede, sondern Fokus Breitensport

Das erklärte Ziel des Dreiergespanns Schuch/Kreitner/Kisling: die Konzentration aller Nachwuchsaktivitäten der Kremser Fußballclubs auf einen Verein, die Betreuung der Kinder und Jugendlichen durch ausgebildete, professionelle Trainer, ein ganzjähriges Angebot und die Bündelung aller Kräfte für den Breitensport. Bedeutet: Im Sportkompetenzzentrum Krems geht es nicht vorwiegend darum, Spitzenfußballer für Kampfmannschaften zu entwickeln, sondern vielmehr Kinder und Jugendliche überhaupt zum Sport zu bringen und ihnen unter professioneller Aufsicht eine breite Palette an Betätigungsmöglichkeiten zu bieten.

Stichwort Leistungsdiagnostik: Hier sollen etwa die Leichtathleten des ULV Krems ins Spiel kommen. Geplant ist außerdem der Aufbau von Mädchenmannschaften und eines Frauenteams. Sportstadtrat Kisling hofft auf die Bereitschaft der Vereine mitzumachen und meint: „Es ist zwei vor zwölf beim Jugendfußball in Krems. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird der Fußball in Krems irgendwann letztklassig sein, weil alle Kinder nach Rohrendorf oder Mautern gehen.“

Sportstadtrat Albert Kisling bringt das Projekt Ende Juni in den Kremser Gemeinderat. Foto: Archiv

Mitinitiator Kreitner betont die integrative Wirkung des Projekts: „Es ist nicht so, dass es ausschließlich eine Kaderschmiede sein soll. Die Idee ist, Kinder am Sport zu halten und ihnen eine polysportive Ausbildung zukommen zu lassen. Wir haben die bestehende Infrastruktur dazu in Krems.“

Schuch, der erst definitiv an Bord ist, wenn es von den entscheidenden Stakeholdern ein klares Bekenntnis zu dem Projekt gibt, weiß, dass es sich bei einem derartigen Vorhaben um „eine emotionale Geschichte handelt und es immer wieder Rückschläge gibt“. Wichtig sei es, die Zeitspanne, bis die beteiligten Vereine wirklich profitieren, im Hinterkopf zu haben: „So ein Projekt braucht auf jeden Fall zehn Jahre, bis man etwas spürt.“

Christopher Hummel, Obmann des Vereins Kremser Sport, dessen Generalversammlung die Thematik erstmals breit debattierte, spricht von einer „sehr guten, zukunftsträchtigen Idee“ und nennt seinen „Heimathafen“, den UHK Krems, als gutes Beispiel dafür, „was man mit guter Jugendarbeit leisten kann.“

Noch nicht abschließend geklärt sind die konkrete Umsetzung und Finanzierung des Projekts. Der NÖFV, das Land und die Stadt sollen Geldmittel bereitstellen. Hinzu kommen Beiträge der Eltern und der beteiligten Vereine. Bis dato haben sich der Kremser Sportclub, der SV Rehberg und der 1. FC Union Stein zu dem Vorhaben bekannt. Noch nicht mit von der Partie ist der SV Hollenburg ebenso wie der ESV Krems, der über keine eigene Jugendabteilung verfügt.

Langfristig ist geplant, dass zehn bis 15 Spieler pro Jahre den Kampfmannschaften der teilnehmenden Vereine zugeführt werden. Sollte der Gemeinderat der Stadt Krems grünes Licht geben, könnte noch heuer der Startschuss fallen.