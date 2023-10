Viel Rückenwind für Young Sport Krems

Young Sport Krems, unter diesem Namen firmiert künftig die im April als Sportkompetenzzentrum Krems geborene Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche zur Sportausübung zu bewegen. Bei einer Pressekonferenz stellte das Team rund um Obmann Andreas Gusenbauer und dem Sportlichen Leiter Patrik Schuch das Projekt offiziell vor.

80 Kinder und Jugendliche, davon 22 Mädchen, trainieren inzwischen in sechs Buben- und zwei Mädchenmannschaften wöchentlich unter der Anleitung von 15 Coaches. Der Fußball dient dabei als Türöffner für einen niederschwelligen Einstieg in den Sport, Trägervereine sind der Kremser Sportclub, der SV Rehberg, und der 1. FC Union Stein. Erklärtes Ziel ist die Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen, um Kindern unkompliziert Erfahrung in anderen Ballsportarten, Ausdauersport, Kraftsport oder Kampfsport zu ermöglichen. „Welchen Sport die Kinder langfristig ausüben wollen, obliegt ihnen selbst. Hauptsache sie haben Freude an der Bewegung, egal ob auf Wettkampfniveau oder als Hobby“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Erste Kooperationen konnten bereits mit dem ACU Krems, dem ULV Krems und dem Union Karateclub Nippon Krems geschlossen werden. Darüber hinaus soll die Integration von Kindern mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen forciert werden. Kontakte mit dem Inklusions-Sportverein Special Needs Krems-Wachau, dem Verein Impulse, Human Bridge Krems und dem Behindertensportverband, wurden bereits geknüpft. „Wir brennen für die Idee, Kinder und Jugendliche für Sport zu begeistern – unabhängig von Talent, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Zeitbudget. Bei Young Sport Krems sollen alle Kinder von professionellen Trainings profitieren“, sagt Ideengeber und Obmann-Stellvertreter Jürgen Kreitner.

Stadt Krems unterstützt mit 150.000 Euro

Die Stadt unterstützt Young Sport Krems in den ersten fünf Jahren mit einem Sonderbudget von insgesamt 150.000 Euro. Den Beschluss dafür fasste der Gemeinderat bereits Ende März. Einmal jährlich wird dem zuständigen Sportausschuss ein Tätigkeitsbericht für eine Evaluierung vorgelegt. Sportstadträtin Bernadette Laister betonte, dass kein anderer Verein geringere Subventionen aufgrund der Sonderinvestition befürchten müsse. Von der Notwendigkeit des Projekts ist die ÖVP-Mandatarin überzeugt: „Die WHO hat Alarm geschlagen, dass sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu wenig bewegen. Hier müssen wir auch seitens der Politik entgegenwirken. Schließlich leben Menschen, die schon als Kinder regelmäßig Sport machen, im Erwachsenenalter erwiesenermaßen gesünder.“ Die weiteren Kosten von Young Sport Krems decken die Trägervereine, Sponsoren und die Mitgliedsbeiträge ab.

Einer der Kooperationspartner, die bei dem Projekt an Bord sind, ist Ewald Fischer vom ACU Krems. Für den Vater von Gewichtheberin und Olympiateilnehmerin Sarah Fischer ist die Mitwirkung Ehrensache: „Das ist ein sensationelles Projekt, weil es immens wichtig ist, die Kinder weg von der Straße und vom Handy zu bringen. Corona hat da viele Schäden angerichtet, wir müssen die Kinder zurückholen.“ Nutzen weit über den Sport hinaus sieht Sponsorenvertreter Benjamin Braun vom Authohaus Birngruber: „Kinder profitieren von der Mitgliedschaft in Vereinen. So lernen sie Verantwortung zu übernehmen, Zeitmanagement und viele wichtige Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen.“

Für die drei teilnehmenden Kremser Fußballvereine bringt Young Sport Krems die herbeigesehnte Professionalisierung ihrer Nachwuchsarbeit und einen neuen, langfristigen Zugang zu Spielermaterial. Das kommt insbesondere dem KSC und Rehberg zugute, deren Nachwuchsabteilungen zuletzt alles andere als optimal aufgestellt waren. Georg Stierschneider, Vorstandsvorsitzender des KSC, zeigte sich im Rahmen der Projektvorstellung dementsprechend „begeistert und euphorisch“. Er dankte insbesondere der Stadt und den Sponsoren für ihre Unterstützung. Technisch gesehen ändert sich für die Vereine wenig. Die Mannschaften werden bei Spielen weiter unter den Vereinsnamen auflaufen, Young Sport Krems ist lediglich das Dachkonstrukt.