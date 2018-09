Am Samstag, 13. Oktober, ist es wieder so weit: Bei Flutlicht warten auf die Zuschauer ab 20 Uhr Spannung, Action und Stunts in voller Breite. Dabei geht das berühmte Motocross-Rennen am Pfeningberg heuer bereits zum siebenten Mal über die Bühne.

Und die Nachfrage steigt: „Innerhalb weniger Minuten war die Hobby-Klasse im letzten Jahr voll, und wir mussten dann schon kurz nach 20 Uhr die Anmeldung für diese Klasse zumachen“, so Günter Eichinger, Obmann des MSC Imbach).

Für heuer rechnen die Veranstalter daher mit einem „Run“ auf die Startplätze: „Das Night Race wird jährlich größer und kommt bei den Fahrern sehr gut an, da dieses Nachtrennen im Motocross-Sport einzigartig ist“, erklärt Eichinger.

Die Anmeldung für das Nachtrennen wird am Montag, 17. September, um 20 Uhr auf www.supercross.at für alle Klassen freigeschaltet.

Auch starke Lokalmatadore sind heuer wieder zu erwarten: „Unser Nachwuchsfahrer Kevin Schneeweis konnte heuer schon mit Top-Ergebnissen in der 85ccm-Klasse überzeugen. Er hat auch beim Night Race eine große Chance auf einen absoluten Spitzenplatz“, macht Eichinger deutlich. Neben Schneeweis werden auch Markus und Paul Rammel beim Nachtrennen erwartet. Es bleibt also abzuwarten, wer im Grande Finale um 23.20 Uhr mitfahren wird.

Gefahren wird auf einer Strecke von 715 Metern, die von Steigungen, Gefälle bis hin zu zahlreichen Sprüngen alles zu bieten hat.

Nähere Informationen sind auf der Vereinshomepage www.msc-imbach.at zu finden.