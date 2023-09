GKL-Frauen starten mit Titel

Drei Wochen vor dem Saisonstart in die Frauen-Landesliga darf sich die Spielgemeinschaft Krems-Langenlois bereits über einen ersten Titel freuen. Gegen den UHC Gänserndorf setzten sich die GKL-Ladys im niederösterreichischen Frauen-Landesliga-Cupfinale haushoch mit 39:17 (21:9) durch.

Matchwinner waren mit jeweils sechs Toren Paula Aschauer und Neuzugang Sanne Dijkstra, die aus Korneuburg zu den Kamptalerinnen gestoßen ist. Als sichere Sieben-Meter-Schützin erwies sich die 18-jährige Franziska Deim, die ihre beiden Strafwürfe souverän verwandelte und insgesamt fünf Tore für ihre Mannschaft erzielte.

Die Gäste aus Gänserndorf konnten das enorme Tempo der Langenloiserinnen, die mit vielen Wechseln immer wieder für neuen Schwung sorgten, von Beginn an nicht mitgehen und schlitterten früh in ein Debakel. GKL-Trainer Dieter Ripper ist stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben von Beginn an die Initiative übernommen und waren klar überlegen.“ Als Schlüssel zum Erfolg sieht er vor allem die gute Leistung der Torfrauen an und das starke Dagegenhalten der Deckung. Durch diesen Triumph qualifizierte sich die Spielgemeinschaft automatisch für den ÖHB-Cup, der in der kommenden Woche ausgelost wird.

Nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison, welches die GKL-Frauen gleich mit einem Triumphzug abschließen konnten, richtet sich der Blick jetzt schon auf das erste Meisterschaftsspiel Mitte Oktober. Außerdem fand Ripper lobende Worte für die Entwicklung seiner Schützlinge: „Wir haben spielerisch und athletisch einen großen Schritt nach vorne gemacht und sind auf jeden Fall froh, dass es jetzt bald losgeht.“ Dass die GKL außerdem auf eine breite Kaderdichte vertrauen kann, bewiesen die elf verschiedenen Torschützinnen beim Cuperfolg über Gänserndorf.