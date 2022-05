Gold für Fischer und Mischling

Werbung

Nach zweijähriger Zwangspause standen in der Burg Perchtoldsdorf zahlreiche Vereinsfunktionäre sowie Sportler im Mittelpunkt. Für ihre herausragende Arbeit im Verein und die besonderen sportlichen Leistungen in den Jahren 2020 und 2021 gingen insgesamt zehn Sportehrenzeichen des Landes in Gold, Silber oder Bronze in den Bezirk Krems.

Höchste Ehren gab es für Gewichtheberin Sarah Fischer, die sich im vergangenen Jahr ihren Traum von den Olympischen Spielen erfüllte und Vize-Europameisterin im Zweikampf wurde, sowie Hermann Mischling, langjähriges Mitglied im Kontroll-, Melde- und Finanzausschuss des NÖ Fußballverbandes und seit über 20 Jahren Gruppenobmann der 2. Klasse Wachau.

Sportlandesrat Jochen Danninger, der die Verleihung vornahm, bedankte sich für die „großartige Arbeit der Vereine in unserem Bundesland“ und betonte den „enormen Beitrag“ der Funktionäre im Zuge der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

Insgesamt wurden 125 Funktionären und elf Sportlern Anstecknadeln übergeben, davon 37 in Gold, 59 in Silber und 40 in Bronze.