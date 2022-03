Damen zündeten ein Feuerwerk im Bezirk Krems

Die NÖN-Sportlerwahl ist geschlagen, die Sieger stehen fest: In Krems lachen gleich drei Athleten vom obersten Stockerlplatz. Das Sportakrobatik-Duo Celina Loidl/Ella Stiglitz und Triathlet Jan Schiebl dürfen sich über die Auszeichnung freuen. Alle drei werden bei der großen Abschlussveranstaltung am 16. März in St. Pölten geehrt.

Bei den Gewinnern herrscht naturgemäß schon jetzt große Freude. Loidl und Stiglitz, die aktuell mit der Union Sportakrobatik Krems bei der Weltmeisterschaft in Baku weilen, richteten aus: „Herzlichen Dank an alle, die für uns gevotet und uns unterstützt haben. Der Sieg gibt uns nochmal viel Motivation für unsere Trainings und zukünftigen Wettkämpfe.“ In Aserbaidschan, wo Loidl und Stiglitz „einen tollen Wettkampf abliefern wollen“, steht das Droß-Langenlois-Duo am Donnerstag und Freitag auf der Wettkampfmatte. Beeindruckend sind nicht nur die sportlichen Erfolge der jungen Bewegungstalente, sondern auch, wie viel Unterstützer sie für das Voting mobilisieren konnten. Mit über 27.000 Stimmen bekamen Loidl und Stiglitz mehr Stimmen als für alle Nominierten im Herren-Bewerb abgegeben wurde. Auch die Zweitplatzierte Sophie Madler hatte mit über 25.000 Stimmen viel Rückenwind aus ihrem Umfeld.

Bei den Männern triumphierte mit dem Lengenfelder Jan Schiebl ein Athlet aus dem Ausdauerbereich. Auch der 21-Jährige bedankte sich für die Unterstützung. 2022 stehen für den Triathleten einige wichtige Wettkämpfe an, unter anderem die Staatsmeisterschaften über die olympische Distanz und die Mitteldistanz. Übrigens: Im Rahmen der Abschlussveranstaltung wird auch das Geheimnis rund um die „Guten Seelen des Sports“ gelüftet. Im Zentralraum geht die Auszeichnung an eine echte Funktionärslegende.