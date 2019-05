Sarah und David Fischer sind NÖN-Sportlerin und NÖN-Sportler des Jahres 2018 im Bezirk Krems. Das Rohrendorfer Gewichtheber-Geschwisterpaar verteidigte damit seinen Titel aus dem Jahr 2017.

Über 40.000 Stimmen für Sarah

Für die 18-jährige Sarah, die im Vorjahr bei Welt- und Europameisterschaften sensationelle neun Medaillen holte, war es gar der dritte Titel en suite. Mit 40.711 Stimmen distanzierte sie ihre vier Mitnominierten Magdalena Lindner (Leichtathletik), Ursula Kirchberger (Triathlon), Norah Sofie Seidl (Golf) und Maggie Zimierski (Kickboxen) deutlich.

Die 39.330 Votings machten auch Bruder David, der trainingsbedingt in Bulgarien weilt, bei den Männern zum klaren Gewinner. Er ließ Mathias Leberzipf (Fußball), Johannes Poscharnig (Fechten), Philipp Gintenstorfer (Laufen) und Fabian Posch (Handball) hinter sich.

Eine Routine sei trotz des Titel-Hattricks noch nicht eingekehrt, sagt Sarah Fischer. „Ich bin vielmehr überwältigt, dass ich schon wieder gewonnen habe. Ein großes Dankeschön an meine Sponsoren, meine Unterstützer und meine Familie.“ Dass sie schon wieder NÖN-Sportlerin sei, sei ein Ansporn für ihr großes Ziel: die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dorthin möchte auch ihr zwei Jahre älterer Bruder, der sich über die Titelverteidigung freut. „Das zeigt, dass ich meinen Weg weitergehen muss. Danke an Mama und Papa. Ohne sie wären diese Leistungen nicht möglich.“

Papa und Trainer Ewald Fischer, der für Sohnemann David die Auszeichnung in Empfang nahm, sieht den Sieg seiner Kinder auch als Anerkennung für den Gewichthebersport. „Unsere Leistungen werden von der Öffentlichkeit geschätzt.“