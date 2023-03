Sportlerwahl: Große Bühne für Kremser Youngsters

Werbung

Die NÖN-Sportlerwahl hat nichts von ihrer Zugkraft verloren. Ganz im Gegenteil: Stattliche 340.546 Gesamtstimmen haben die Fans für ihre Favoriten abgegeben. Vergangene Woche wurden im St. Pöltner Landtagssitzungssaal die Bezirks- und Landessieger vor den Vorhang geholt. Im Bezirk Krems gab es zwei neue Gewinner: Golferin Norah Sofie Seidl und Boulder-Nachwuchstalent Simon Tauber durften über die Auszeichnungen jubeln.

Seidl hievte im vergangenen Jahr ihre Karriere mit der Teilnahme bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kanada auf ein neues Level. Auch wenn die Stratzingerin dort nur auf dem 46. Platz in der Einzelwertung landete, war das Großereignis doch eine weitere wichtige Etappe in ihrer vielversprechenden Laufbahn.

Drei Landesmeistertitel, das ist die stolze Bilanz von Simon Tauber im Jahr 2022. Der Senftenberger gehört inzwischen zu Niederösterreichs größten Nachwuchshoffnungen im Bouldersport. Auch im internationalen Vergleich ist Tauber top. Das bewies der 14-Jährige beim Youth Colour Climbing Festival in Imst, dem größten europäischen Jugendkletterevent, bei dem er beim U14-Bewerb ins Finale einzog und auf dem sechsten Platz landete. Unterstützt haben Tauber bei der Sportlerwahl nicht nur Freunde und Familie, sondern auch seine Schule, das Piaristengymnasium Krems. „Mein Professorin hat eine Lautsprecherdurchsage gemacht, bei der sie zum Voten aufgerufen hat“, erzählt der Youngster.