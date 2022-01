Wahl biegt auch im Bezirk Krems in die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Sechs Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis 4. Februar können Sie auf noen.at/sportlerwah l für Ihren Favoriten abstimmen.

Ein besonders spannendes „Zielfinish“ deutet sich bei den Damen an. Das Sportakrobatik-Duo Ella Stiglitz/Celina Loidl liegt aktuell nur hauchzart vor Schwimmerin Sophie Madler in Führung. Eine Entscheidung dürfte hier wohl erst am letzten Tag fallen. Unabhängig davon muss sich am Ende der Wahl keine der Sportlerinnen Vorwürfe machen, nicht genug mobilisiert zu haben. Insgesamt wurden alleine bei den Damen bereits über 30.000 Stimmen abgegeben.

Etwas klarer gestaltet sich die Situation aktuell bei den Herren. Triathlet Jan Schiebl liegt klar in Front. Noch in Schlagdistanz ist die Nachwuchshoffnung des UHK Krems, Benedikt Rudischer. Schiebl könnte von der Erfahrung profitieren, die seine Familie bereits mit der NÖN-Sportlerwahl gemacht hat. Mutter Elke, selbst eine erfolgreiche Triathletin, war im Vorjahr nominiert.

Wir suchen nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf nön.at können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.