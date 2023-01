Jakob Jochmann: „Verbringe jetzt mehr Zeit im Fitness-Studio“

Werbung

NÖN: Wie schwer ist dir der Abschied vom Spitzenhandball gefallen?

Jakob Jochmann: Der Schmerz hielt sich in Grenzen. Mein Leben hat sich entschleunigt und ist wieder planbarer geworden. Mir steht jetzt mehr Freizeit zur Verfügung, ich kann viel flexibler damit umgehen.

Dem Handball hast du aber nicht völlig ade gesagt.

Jochmann: Ich laufe jetzt für WAT Fünfhaus in der HLA Challenge auf, mein Trainingspensum ist allerdings berufsbedingt sehr eingeschränkt. Ich bin dort alles andere als ein Starspieler. Handball ist auch nicht mehr die Nummer eins, was meine aktive Sportausübung betrifft.

Was treibt dir jetzt öfter die Schweißperlen ins Gesicht?

Jochmann: Ich verbringe inzwischen mehr Zeit im Fitness-Studio als in der Handballhalle, habe dadurch nicht nur an Muskelmasse zugelegt, sondern generell an Masse (lächelt verschmitzt) .

Was erwartest du dir vom Cupduell gegen deinen alten Klub?

Jochmann: Zuerst finde ich es supercool, das es bei der Auslosung zu diesem Duell gekommen ist. Krems kommt zu uns als haushoher Favorit, den wir allerdings ein wenig ärgern wollen.

Was sagst du zur Entwicklung des UHK nach deinem und dem Abgang anderer Stützen wie Fabian Posch?

Jochmann: Der sensationelle Grunddurchgang des UHK hat mich auch überrascht und freut mich besonders. Ich verfolge nach wie vor das heimische Handballgeschehen und jetzt auch die Weltmeisterschaft.

Krems wird schön langsam zu einer Westwien-Filiale. Auch du bist einst von den „Glorreichen Sieben“ wie schon Gábor Hajdú, Gregor Musel, Fabian Posch, Matthias Führer und Julian Pratschner in die Wachau gewechselt. Ist das nur Zufall?

Jochmann: Die Optionen für Spieler, die im Großraum Wien zu einem Topteam wechseln wollen beziehungsweise müssen, ist begrenzt. Als Topklub bieten sich eigentlich nur die „Rot-Gelben“ an. Irgendwie ist es schon kurios, wenn Handballer, die bei Westwien nicht mehr unbedingt gefragt sind, in Krems noch einmal so richtig durchstarten. Der Wohlfühlfaktor, der Zusammenhalt und die Atmosphäre bei den Spielen und im Team in Krems sind einzigartig und befeuern offensichtlich entscheidend den Ehrgeiz und das schlummernde Potenzial der Neuankömmlinge aus der Bundeshauptstadt.