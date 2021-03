KREMS - FIVERS 32:35.

Das heiße Duell der Erzrivalen hatte durchaus Finalcharakter, an dessen Ergebnis das Referee-Duo Hurich/Bolić maßgeblich Einfluss hatte.

Am Ende behielten die Fivers auch im dritten Saisonduell als bessere Mannschaft nicht unverdient die Oberhand, weil die Wachauer es nicht schafften, das schnelle Konterspiel der Wiener erfolgreich zu neutralisieren. „Zwölf Treffer der gegnerischen Flügelspieler waren einfach zu viel“, gestand auch Trainer Ibish Thaqi ein. „Wir hätten eine Topleistung abliefern müssen, um die Eckl-Truppe aus dem Bewerb zu werfen. Unser Rückzugsverhalten ist nach wie vor ausbaufähig.“

Dass es nach einem ersten Spielabschnitt auf Augenhöhe für den Favoriten nicht eng wurde, dafür war der von den beiden Referees gewährte „Fivers-Bonus“ zu groß. Allein beim Bankstrafenverhältnis lagen die „Rot-Gelben“ mit 7:4 Hinausstellungen klar voran. Nachdenklich machen muss dabei, dass der erste Feldverweis eines Fivers-Akteurs erst in Minute 43 erfolgte, als sich die Gäste bereits klar Richtung Final Four bewegten ...

Eine Niederlage mit Licht & Schatten

Dennoch konnten die Wachauer nach der ersten Pleite des Jahres das Parkett erhobenen Hauptes verlassen. Wenn sich die Mannschaft so weiterentwickelt wie in den letzten Wochen, dann ist in der Meisterschaft noch alles möglich. Die Partie gegen den Europacupfighter legte die augenblicklichen Schwächen und Stärkendes UHK offen.

6 gegen 6. Im gebundenen Mann- schaftsspiel mit Heimkehrer Sebastian Feichtinger können die Kremser jetzt mit jedem Spitzenteam mithalten.

Kampfgeist. Mehrmals kämpften sich Jochmann & Co nach Seitenwechsel gegen die Margaretener heran.

Zurücklaufen. Die Kremser reagierten beim Rückzug zu behäbig. Die „schnelle Mitte" und das Konterspiel der Wiener nach Fehlwürfen des Gegners waren spielentscheidend.

Abwehr. Der Zugriff in der Defensive ist trotz Steigerung weiter verbesserungswürdig. 35 Gegentreffer waren einfach zu viel.