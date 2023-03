„Endspiel“ um den Final-Four-Einzug für den UHK Krems

Werbung

Wer die Partie der Kremser in Hard im Livestream auf LAOLA-TV mitverfolgt hat, wird sich nach dem Schlusspfiff zuerst ein wenig geärgert haben, weil die Kremser einen Fünf tore-Vorsprung vergeigt hatten. Andererseits musste man im rot-gelben Lager noch froh sein, dass Simek & Co nicht der eine Zähler noch abhanden kam. Für Trainer Ibish Thaqi überwogen die positiven Erkenntnisse aus dem heimischen Handball-Gipfel: „Unser Defensivblock hat sich mit nur 23 Gegentreffern hervorragend präsentiert. Leider agierten wir in der Schlussphase im Angriff zu fehlerhaft. Hard setzte dann alles auf eine Karte und wurde mit einem Punkt belohnt.“

Einen wesentlichen Anteil am durchaus gelungenen Auftritt der Wachauer hatte Lukas Domevscek, der von Beginn an Thomas Eichberger im UHK-Gehäuse vertrat. Thaqi: „Eichi plagte die ganze Woche zuvor eine starke Verkühlung, konnte am Mittwoch gar nicht trainieren. Lukas hat ihn dann hervorragend vertreten.“

„Sebo“ Feichtinger war im ersten Spielabschnitt der herausragende Kremser Angreifer, aber nach dem Wechsel entschied „Hexer“ Golub Doknić das Duell klar für sich. Das war auch ein Grund dafür, dass in der UHK-Offensive über mehrere Minuten Flaute herrschte, weil auch Romas Kirveliavičius und Daniel Dicker am routinierten Harder Schlussmann des Öfteren scheiterten. Dafür zeigte die Flügelzange des Meisters mit „Matze“ Führer, Julian Pratschner, Benedikt Rudischer und Stephan Wiesbauer Biss. Letzterer hatte die richtigen Lehren aus dem letzten Duell mit Golub Doknić gezogen, als er mehrmals an ihm kläglich gescheitert war.

Krems- Fivers, Samstag, 19 Uhr

Der Kremser Keeper könnte auch jetzt noch in den Köpfen der Fivers-Akteure vor dem Viertelfinal-Cupschlager herumschwirren. Zur Erinnerung: Lukas Domevscek ebnete den Kremsern im Penalty-Shoot-out in der letzten Saison mit seinen Paraden den Weg ins Endspiel. Im Gegensatz zur Low-Score-Partie am Bodensee könnte den Fans gegen die Wiener wieder ein High-Score-Match ins Haus stehen. Schon beim letzten 41:39-Erfolg des UHK wurden insgesamt 80 (!) Treffer erzielt.

Ibish Thaqi: „Wir wissen, was auf uns zukommt!“

„Wir kennen den Fivers-Stil. Sie lauern nur auf Fehler des Gegners, um dann schnell ihr Konterspiel aufziehen. Fehlervermeidung in der Offensive hat oberste Priorität“, gibt Trainer Ibish Thaqi die taktische Marschrichtung vor. Dass im Gegensatz zum letzten Duell in dieser Saison bei den Wienern Markus Kolar und Thomas Seidl wieder dabei sind, bereitet dem Chefcoach kein besonderes Kopfzerbrechen: „Mit den beiden werden sie eher eine 6:0-Deckung spielen und wir werden uns darauf einstellen!“