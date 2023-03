Krems: Sport reicht der Politik die Hand

Werbung

Wo im Mai des vergangenen Jahres das Sport-Kompetenz-Zentrum erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, dort beschäftigt man sich auch jetzt wieder mit dem einst von politischer Seite als bahnbrechend verkauften Vorhaben. Dass der Verein Kremser Sport (VKS) um die Rettung des im Gemeinderat blockierten Masterplans für Nachwuchssport, insbesondere Fußball, bemüht ist, war nicht unbedingt zu erwarten. Schließlich war es die Generalversammlung des Dachvereins der Kremser Sportvereine, die dem Projekt 2022 mit größter Skepsis gegenüberstand, es als unausgegoren abstempelte und de facto zurück an den Start schickte.

Einer der wenigen Fürsprecher war der damals frisch gewählte Obmann des VKS, Christopher Hummel, der selbst vom Handball kommt und den erfolgreichsten Kremser Verein der vergangenen Jahre, den UHK Krems, repräsentiert. Von einer „sehr guten, zukunftsträchtigen Idee“ sprach Hummel zu diesem Zeitpunkt. Heute klingt das etwas anders, wie aus einem offenen Brief hervorgeht, den er Vertretern von SPÖ, ÖVP, FPÖ, KLS, NiK und Grüne zukommen ließ. Hauptkritikpunkt: die Darstellung des Sport-Kompetenz-Zentrums als sportartenübergreifendes Vorhaben. Was als Fußballprojekt begann, sollte „fälschlicherweise“ zu einer polysportiven Variante mutieren, schreibt Hummel. Und weiter: „Dem Ganzen den Mantel der Polysportivität umzuhängen, erschien schon im Vorfeld sehr vielen Sportexperten als irritierend und falsch.“ Auch der VKS habe davor gewarnt, „die in Krems führenden Sportarten und Vereine nicht einzubinden“.

Tatsächlich bekundeten bisher ausschließlich Fußballvereine Interesse an dem Projekt. Lediglich der Kremser Sportclub, der SV Rehberg und der 1. FC Union Stein hatten zugesagt. Die Parteien ließen Sportstadträtin Bernadette Laister (ÖVP) deswegen im Gemeinderat auflaufen. Sie hatte vor, das Sport-Kompetenz-Zentrum über einen noch zu gründenden Verein mit insgesamt 150.000 Euro zu subventionieren.

Jetzt will Hummel seine Expertise anbieten. Er hofft auf eine Einladung in den Sportausschuss der Stadt, um das Thema neu aufzurollen. Für ihn ist inzwischen auch eine „reine Fußballlösung“ vorstellbar.