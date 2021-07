Die 20-Jährige hofft, am Montag bei einem weiteren Corona-Test ein negatives Ergebnis abzuliefern und dann beruhigt in Richtung Abflug am 23. Juli blicken zu können. Innerhalb von 96 Stunden vor der Abreise sind für jeden Akkreditierten grundsätzlich zwei negative PCR-Tests zu absolvieren.

"Aktuell geht es ihr gut, sie ist am Weg der Besserung", sagte Vater und Trainer Ewald Fischer der APA - Austria Presse Agentur über den Zustand seiner Tochter. "Sie hat nie Symptome gehabt und trainiert seit dem ersten Tag daheim brav weiter. Sicher war es ein Schock, aber wir haben keinen Trainingstag verloren." Man passe natürlich auf und ziehe ein regeneratives Training durch. "Man darf es nicht übertreiben."

Das Training laufe unter Beobachtung des körperlichen Zustands der 20-Jährigen in Rohrendorf in Niederösterreich im eigenen "Stadl" ab. Vater Fischer sei in ständiger Verbindung mit dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) in Person von Sportdirektor Christoph Sieber und ÖOC-Ärzten. "Ich fühle mich da in sehr, sehr guten Händen."

Fischer hatte durch den positiven Test sowohl die offizielle Olympia-Einkleidung in einem Wiener Ringstraßenhotel wie auch die Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander van der Bellen und die Regierungsspitze in der Hofburg verpasst.