„Pink Panther“ eilte der Konkurrenz davon

„Ich schaffte es, mich bereits in der ersten Runde von meinen Verfolgern deutlich abzusetzen und konnte am Ende meine 2019er-Zeit noch richtiggehend pulverisieren“, strahlte der 30-Jährige nach dem Rennen. Hinter Kevin Wallner (Union St. Pölten) duellierten sich Philipp Gintensdorfer und Martin Hofbauer lange um Rang zwei. In der letzten Runde, bei Kilometer acht, verschärfte Gintensdorfer noch einmal etwas das Tempo, überholte seinen Konkurrenten und hielt den knappen Vorsprung bis ins Ziel.

Artikel #348871569 Kevin lief in Krems alleine über die Ziellinie

Gintensdorfer war durch die Absage seines Standard-Silvesterlaufs in Absdorf dieses Jahr auf Krems ausgewichen und mit Rang zwei hochzufrieden: „Ich habe mir ein tolles Match mit Martin Hofbauer geliefert und konnte mich in der Schlussrunde knapp durchsetzen. Über meine gute Endzeit war ich dann selbst überrascht.“ Auch Crosslaufspezialist Martin Hofbauer war mit Rand drei zufrieden: „Es war ein extrem cooler Lauf. Am Podest bei meinem Heimrennen zu stehen ist immer etwas Besonderes. Ich hab drei Runden vergeblich versucht Philipp Gintensdorfer abzuschütteln. Er hatte in der Schlussrunde aber die größeren Reserven.“ Bei den Damen lief Siegerin Ruth Doppler als hervorragende Gesamt-Zwölfte ins Ziel und hatte auf die Zweitplatzierte Anna Gross einen satten Vorsprung von 120 Sekunden. Sie war in der W20-Wertung nicht zu schlagen.

Entlang der Strecke herrschte nach zweijähriger Corona-bedingter Zwangspause bei der 40. Auflage des Silvesterlaufs hervorragende Stimmung. Erfreulich auch die Teilnehmerzahl bei den Nachwuchsläufen, wo sich das eine oder andere Talent bereits herauskristallisierte.

Viele Hobbyläufer rekrutierten sich aus Kremser Sportvereinen. Auf der Strecke gesehen wurden unter anderem Fußballer des SC Rohrendorf, Funktionäre des Kremser Sportclubs, eine große Abordnung des heimischen Taekwondo-Klubs sowie Sportler und Sportlerinnen der Fechtunion Krems.

Kein Wunder, dass sich Cheforganisator Fred Wöber nicht nur ob der ansehnlichen Teilnehmeranzahl von rund 300 Aktiven als auch mit dem organisatorischen Ablauf der Veranstaltung hochzufrieden zeigte: „Nach zwei Jahren zwangsbedingten Ausfalls war es heuer eine besondere Herausforderung, den Silvesterlauf wieder auf die Beine zu stellen. Man muss dabei wieder viele Dinge im Blick haben und sich auf alle Mitarbeiter verlassen können. So gesehen war es ein rundum gelungener Jubiläumslauf!“