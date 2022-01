Chef der UHK-Nachwuchsabteilung Peter Wallner: Ein echter Tausendsassa

Teammanager Werner Lint lotste Peter Wallner vor sechs Jahren im Rahmen der Umstrukturierung des Nachwuchses zum UHK. Gemeinsam mit weiteren erfahrenen Betreuern boomte die rot-gelbe Jugendarbeit, und schön langsam kann man die Früchte der engagierten Arbeit ernten.

Als Hauptverantwortlicher des Nachwuchsprojekts rückte sich Peter Wallner nie in den Mittelpunkt. Die Vita des Unternehmensberaters aus der Landeshauptstadt ist seit Jahrzehnten eng mit dem Handball verbunden. Als Aktiver spielte er beim früheren A-Ligisten St. Pölten, zusammen mit den Klubkollegen Viktor Szilagyi und den Stachelberger-Brüdern auch in der Jugend-Nationalmannschaft. Aus Studiengründen wechselte Wallner dann zu Westwien und widmete sich dort intensiv der Nachwuchsarbeit. Zusammen mit Westwiens Lukas Musalek ist er seit Oktober 2021 für Österreichs U18-Team verantwortlich: „Im Sommer steht die Qualifikation für die Championship-Gruppe, die zwölf besten Auswahlen Europas, an. Das wird eine fordernde Aufgabe!“

Zusätzlich kommt Wallner als Schiedsrichter in der HLA zum Einsatz: „Ich pfeife mit Partner Florian Weber nur, wenn es mein enges Zeitkorsett zulässt oder Not am Mann ist.“

Der Fokus des „Handball-Tausendsassas“ liegt aber in der UHK-Nachwuchsarbeit: „Wir sind hier auf einem guten Weg. Nach Benedikt Rudischer, Jakob Schwanzer, Mario Lippitsch werden demnächst auch Rohdiamanten wie Paul Hofmann an Einsätze in der Ersten herangeführt werden.“