Mit Platz drei bei den österreichischen Meisterschaften in der Eliteklasse feierte Christof Stulik seinen bisher größten Erfolg. Der Egelseer musste sich am Semmering nur den beiden Weltcupfahrern David Trummer und Andreas Kolb geschlagen geben. Stulik ließ in seinem ersten Elite-Jahr bereits in der Qualifikation mit Platz vier aufhorchen.

„Ich habe in der Quali noch Kraft gespart und bin im Rennen all-in gegangen“ Christof Stulik

Im Rennen steigerte sich der 19-Jährige dann noch einmal und sicherte sich mit dem dritten Platz zugleich auch den LM-Titel: „Ich habe in der Quali noch Kraft gespart und bin im Rennen all-in gegangen“, beschrieb Stulik seine Taktik.

Mit Rang drei bei den Titelkämpfen sammelte der Youngster erstmals auch UCI-Punkte. Damit kann er nun an sämtlichen Weltcuprennen teilnehmen. Das nächste steigt Mitte August im slowenischen Maribor. Eine Woche davor geht am selben Ort die EM über die Bühne, wo Stulik seinen Start schon fix eingeplant hat.