Er kennt die Strecke in- und auswendig und weiß, wie man sich die Kräfte auf der 7,2 Kinometer lagen Bergstraße mit Steigungen bis zu 22,9 Prozent einteilen muss. Immerhin nimmt Gerald Leutgeb seit Ende der 70er-Jahre am Bergrennen auf das Kitzbühler Horn regelmäßig teil.

Dass er diesmal seine hartnäckigsten Konkurrenten im Master-IV-Bewerb, einen Deutschen und einen Slowenen, um weit über zwei Minuten abhängte und selbst fast drei Minuten schneller als im Vorjahr war, überraschte ihn selbst ein wenig: „Durch Corona musste ich in Kurzarbeit und habe so im Frühjahr mehr Radkilometer als sonst abgespult. Das könnte es gewesen sein!“ Seine Siegerzeit 2020: tolle 39,08 Minuten.

Völlig entspannt zum höchsten Punkt

Coronabedingt wurde diesmal einzeln in 20-sekündigen Zeitabständen gestartet. Für Leutgeb nicht ganz nachvollziehbar: „Es können sich trotzdem immer wieder Fahrergruppen bilden, die gemeinsam dem Ziel entgegensteuern.“

Das Abenteuer „Kitzbühler Horn“ begann für Leutgeb am Renntag um 4.30 Uhr in der Früh: „Diesmal musste ich nicht ans Steuer meines Wagens. Mein langjähriger Radsportkollege Manfred Buchsbaum ,kutschierte mich nach Tirol und betreute mich dort auch.“

Die nächsten Ziele der nimmermüden Kremser Gämse, die im September ihren 60. Geburtstag feiert? „Die rot-weiß-roten Meisterschaften im Einzelzeitfahren in der Steiermark Mitte August und die Bergmeisterschaften Anfang September.“ Dort will Leutgeb seinen Vorjahrestitel verteidigen, wenn das Rennen wieder per Massenstart losgeht.