URC-Sparkasse-Renner-Langenlois Athlet Christian Sinek startete bereits zum achten Mal beim Race Around Austria, einem der härtesten Radrennen Europas. Sinek musste eine Distanz von 1.470 Kilometern und etwa 17.000 Höhenmetern in einer Karenzzeit von 89 Stunden bewältigen.

Voller Euphorie ging er ins Rennen, doch einige Komplikationen machten die Challenge zu einer noch härteren Angelegenheit. Aufgrund des Wetters musste Sinek während des Rennens zwei Pausen einlegen, insgesamt kam es zu 150 Minuten Stehzeit aufgrund von Hagel und Starkregen.

Als wäre dies nicht schon genug, kamen bei Sinek auch noch körperliche Probleme hinzu. Schon ab der ersten Nacht erlitt der Extremsportler offene Wunden auf beiden Gesäßbacken. Zu Sineks Glück wurde er von einem sechsköpfigen Team vom Start bis ins Ziel bestens versorgt (medizinische Erstversorgung, Navigation sowie Vorbereitung der Sportnahrung und Getränke).

privat Trotz körperlicher Beschwerden und der schwierigen Wettersituation biss Christian Sinek die Zähne zusammen und finishte eines der härtesten Radrennen Europas, das Race Around Austria.

Sinek trotzte seinen Blessuren und den schwierigen Wetterverhältnissen. Die ersten 400 Kilometer absolvierte er in einer Zeit unter 16 Stunden. Die zweite Etappe nach 860 Kilometern führte in die Steiermark. Den höchsten Punkt erreichte Sinek am Großglockner, auf einer Höhe von 2.504 Metern. Nach drei Tagen, sieben Stunden und 49 Minuten überquerte der Radsportler des URC Langenlois als Viertplatzierter die Ziellinie.