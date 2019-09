Gerald Leutgeb (ASC Tiroler Radler-Bozen) bestritt zwei Rennen. Gemeinsam mit Master-3- Fahrer Leopold Haselmann (RC-RIH Erste Bank Tulln) nahm er beim Masenberg-Bergrennen in der Steiermark teil.

Das Rennen wurde in Hartberg gestartet und führte die Fahrer über 14 Kilometer hinauf auf den Masenberg auf 1.200 Meter Seehöhe. Dabei mussten die Teilnehmer Stellen mit bis zu 21-prozentiger Steigung bezwingen. Leutgeb erreichte das Ziel in einer Zeit von 47:58 Minuten und belegte den dritten Platz. Sein Trainingskollege Haselmann landete auf dem achten Platz.

In Oberösterreich wartete die nächste Herausforderung: das Rodltaler-Bergkaiser-Zeitfahren. Die Länge betrug 7,6 Kilometer, wobei nach 3,5 flachen Kilometern teils Steigungen mit bis zu 17 Prozent auf die Radler warteten. Master-1-Fahrer Fritz Rautner (RSC Krems) holte sich den sechsten Platz. Gerald Leutgeb belegte den undankbaren fünften Rang, und Haselmann fuhr Platz neun ein. In Zwettl fand das 22. Paarzeitfahren mit Start in Bärnkopf statt.

Die Strecke ging dabei über 43,2 Kilometer und 480 Höhenmeter. Der RSC Krems startete mit zwei Paaren und einem Einzelstarter. Manfred Koch belegte den sechsten Platz. Die Paarzeitfahrer Gerhard Wögerer (Gastfahrer vom Verein Bike for Life) und Gerhard Suchanek holten sich in der Kategorie Zeitfahrer den 14. Platz. In der Kategorie Rennrad wurden Roman Berger und Andreas Schwarz Neunzehnte.