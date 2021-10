Am vergangenen Wochenende ging Gerald Leutgeb zusammen mit seinem Partner, dem Osttiroler Günther Sabranksy, im burgenländischen Mörbisch beim Paarzeitfahren an den Start. Zwar fand das Duo sonniges Wetter vor, Starkwind erschwerte allerdings die Bewältigung der 26 Kilometer langen Strecke mit insgesamt drei Bergpassagen enorm.

Leutgeb und Sabranksy bewältigten die Strecke in 39:21,1 Minuten und krönten sich damit zu den österreichischen Meistern ihrer Altersklasse. Sogar noch eine Spur schneller unterwegs war der Langenloiser Fritz Rautner, der mit Partner Martin Schrehof die Bronzemedaille in der Kategorie Master 1-3 eroberte. In Mörbisch dabei war auch das Tri Team Krems mit Jan Schiebl, Christian Schiebl, Elke Schiebl-van Veen, Norbert Neger und Tobias Steirer. Schiebl-van Veen durfte sich im Einzelzeitfahren über den zweiten Platz in ihrer Altersklasse freuen, sie finishte in 51:35,1 Minuten.