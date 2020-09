Am 18. September erfolgt der Start des Race Around Niederösterreich (RAN) in Weitra im Waldviertel. Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung wird vom Start ausgehend Niederösterreich im Uhrzeigersinn nonstop umrundet.

Der Kremser Erwin Kazmirski vom Team „never-stop-cycling.at“ nimmt an diesem Rennen teil. 600 Kilometer mit mehr als 6.000 Höhenmetern sind dabei zu überwinden. Beim Rennen wird Kazmirski von einem dreiköpfigen Team betreut. Für die Route, die nach Hainburg führt und über Wr. Neustadt weiter Richtung Semmering und zurück bis Weitra, hat der Extremsportler maximal 30 Stunden Zeit.

Die Streckenführung beschreibt Kazmirski als tückisch. „Ein Großteil der Höhenmeter sind vom Semmering zurück bis Weitra zu bewältigen. Da sollte man noch einige Reserven in petto haben. Aber die Vorbereitung war gut, ich freue mich, dass es endlich losgeht.“