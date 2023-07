Radsport Wachauer Radtage: 2.000 Sportler trotzten der Hitze

Foto: Bert Bauer

B is zur 35-Grad-Marke kletterte das Thermometer am Sonntag im Bezirk Krems. Der Begeisterung an den Wachauer Radtagen tat die Hitze keinen Abbruch. Sportlich ging es auf der Langdistanz besonders heiß her.

Die 24. Auflage der Wachauer Radtage geht als eine der heißesten in die Geschichte der prestigeträchtigen Veranstaltung ein. Rund 2.000 Teilnehmer kämpften sich bei Temperaturen bis zu 35 Grad durch das Weltkulturerbe und das südliche Waldviertel. Der Start- und Zielbereich in Mautern wanderte aufgrund der momentan laufenden Bauarbeiten bei der Römerhalle zum Badeteich, was sich in Anbetracht der sportlichen Hitzeschlacht als überaus günstig erwies. Insbesondere die Königsdisziplin, der 176 Kilometer lange Krone Champions Marathon mit dem beinharten Seiberer-Anstieg in Weißenkirchen, hatte eine spannende Entscheidung zu bieten. Der Tiroler Maximilian Kuen setzte sich nach über viereinhalb Stunden Fahrzeit im Zielsprint hauchdünn vor dem Oberösterreicher Christoph Mick durch. Bei den Damen siegte die Ungarin Zsofia Toth in knapp sechs Stunden überlegen vor der Polin Angelika Wrobel. Ebenfalls einen ungarischen Sieger zu bieten hatte der Raiffeisen Power Radmarathon über 102 Kilometer. Daniel Szalay triumphierte in 2:40:59 Stunden vor den Oberösterreichern Jakob Brandl und Paul Moser. Nicht einmal neun Minuten nach dem schnellsten Mann kam die souveräne Damen-Siegern Martina Putz ins Ziel. Platz zwei holte sich die Langenloiserin Natalie Rihs vor der Deutschen Sibylle Effenberger. Die gemütlichste aller Schleifen, die 53 Kilometer lange Wachauer Genuss Radtour, entschied bei den Herren der Steirer Marco Prillinger (1:19:59) für sich, bei den Damen siegte Lokalmatadorin Andrea Lammerhuber (1:34:37) vom URC Langenlois.