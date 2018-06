Es wird ein großes Spektakel, wenn am 14. und 15. Juli die Wachauer Radtage zum 20. Mal über die Bühne gehen. Zum Jubiläum erwarten Organisator Hans Holzer und sein Team einen Teilnehmerrekord. 2.000 Hobby- und Profisportler sollen die drei Strecken befahren.

Premiere für die „Legendstour“

Es wären aber nicht die Wachauer Radtage, wenn es zum runden Geburtstag kein zusätzliches Programmhighlight gäbe. Schon einen Tag vor dem eigentlichen Bewerb kommt es erstmals zur „Legendstour“, bei der Altprofis wie Dietrich Thurau, Franesco Moser, Tony Rominger und Johan Museeuw 50 Kilometer gemütlich durch das Weltkulturerbe Wachau rollen werden.

Für Thurau ist die Rückkehr nach Niederösterreich eine mit guten Erinnerungen: „Hier ging meine Karriere mit einem Sieg bei der Dusika-Jugendtour so richtig los, das vergisst man natürlich nie.“ Dass Thurau und Co. noch keineswegs eingerostet sind, zeigt die Tatsache, dass die Radlegenden auch am 15. Juli am Start stehen werden. Der Deutsche nimmt das 85-Kilometer-Rennen in Angriff, der 52-jährige Museeuw geht gar über die volle 150-Kilometer-Distanz.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind die Wachauer Radtage „Emotion pur“ und eine „Erfolgsgeschichte“. Veranstalter Holzer setzt bei den Radtagen auf internationale Sicherheitsstandards. 16 Begleitmotorräder und drei Fahrzeuge der Polizei, 60 Polizeibeamte auf der Strecke, 25 Helfer der Feuerwehren, 30 Sicherheitskräfte und zwölf Motorräder einer privaten Motorradstaffel sowie das Rote Kreuz mit vier Rettungsfahrzeugen, einem Notarztteam sowie einem Hubschrauber in Bereitschaft werden zum Schutz der Teilnehmer im Einsatz sein.

Infos zu den Strecken und Anmeldung unter www.wachauer-radtage.at.