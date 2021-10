Ein Härtetest für Psyche und Physis – und dann doch ein Happy End: Sarah Fischer war die Erleichterung anzumerken. Die Rohrendorferin sicherte sich bei der U23-Europameisterschaft im finnischen Rovaniemi drei Mal Silber, hält nun bei 30 internationalen Medaillen. Unter den fünf Starterinnen genügten die Anfangslasten von 93 (Reißen) und 117 Kilo (Stoßen).

Von ihren österreichischen Rekorden, die Vater und Trainer Ewald Fischer im Vorfeld des Wettkampfs in Reichweite sah, war die 20-Jährige weit entfernt. „Sarah war körperlich nicht auf der Höhe. Man hat gemerkt, dass die ganze Vorbereitung Olympia gegolten hat und die Saisonverlängerung an der Sub stanz gezehrt hat“, erklärt Ewald Fischer.

Ein Selbstläufer war der Auftritt im Land des Weihnachtsmanns dementsprechend nicht. Fischer scheiterte an ihrem Anfangsgewicht im Reißen, schaffte die Ausbesserung aber im Zweitversuch. 93 Kilo und die Silbermedaille im Reißen waren damit in der Wertung, die 97 Kilo, mit denen sie bei den Olympischen Spielen den Wettkampf begonnen hatte, wollten diesmal nicht gelingen. Besser ging‘s im Stoßen los, als die Athletin des ACU Krems solide ihre 117 Kilo zur Hochstrecke brachte. So sah es zumindest Fischer-Senior. Das Kampfgericht wertete den Versuch jedoch als ungültig. „Schon in den vergangenen Tagen hatte sich das Kampfgericht als sehr ‚pingelig‘ gezeigt, diese Wertung war äußerst hart“, übte der Coach Kritik.

Sichtlich verunsichert scheiterte Fischer beim Zweitversuch schon beim Umsatz, ein Totalversager drohte. Die Ausbesserung im Drittversuch gelang aber und fand auch Gefallen bei den Kampfrichtern, Silber war damit auch im Stoßen und im Zweikampf fixiert. „Ich bin mächtig stolz auf Sarah, weil ich glaube, dass dieser Wettkampf sehr an ihren Nerven gezehrt hat“, resümierte Ewald Fischer.